33 yıllık ustadan alın sırrı... Taze fasulyeyi erimeden pişirmenin yöntemiymiş

Kuru fasulye yemeği kadar taze fasulye yemeği de çok sevilmektedir. Zeytinyağlı taze fasulye yemeği her yemeğin yanına yakışmaktadır. Zeytinyağlı yemekler hafif lezzetleriyle özellikle yaz aylarında sıklıkla tercih edilmektedir.

Zeytinyağlı yemekleri ısıtmaya gerek duyulmaması onları tercih etme nedenleri arasında da yer alıyor. Zeytinyağlı taze fasulye de en sevilen zeytinyağlı lezzetler arasında yer alır. Genelde Ege mutfağı zeytinyağlı yemeklerle doludur.

Ancak taze fasulye yemeği ülkemiz genelinde yaygın bir yemektir. Evde istediğiniz lezzette zeytinyağlı taze fasulye yapmak için 33 yıllık lokanta ustası Ekrem Erdin İbrahim'in vermiş olduğu aşağıdaki tarifi uygulayabilirsiniz.

Tarifsiteniz.com'da yer alan bilgilere göre; Taze fasulye, Türk mutfağındaki çok sevilen yemekler arasında yer alıyor. Patatesli taze fasulye yemeği çok daha lezzetli oluyor.

ASLA ERİMİYOR

Üstelik patatesli yapılan taze fasulye yemeği, patatesler sayesinde asla erimiyor..

PATATESLİ TAZE FASULYE YEMEĞİ İÇİN MALZEMELER

taze fasulye 1 kg

patates 4 adet

domates 3 adet

soğan 1 adet

salça 1 yemek kaşığı

zeytinyağı 2 yemek kaşığı

tuz 1 tutam

pul biber 1 tutam

su 2 bardak

PATATESLİ TAZE FASULYE YEMEĞİNİN HAZIRLANIŞI

Patatesli taze fasulye yemeğini 9 adımda yapmak mümkün.

1. Adım

Soğanları küp küp doğrayın.

2. Adım

Fasulyeleri doğrayın.

3. Adım

Patatesleri soyup küp küp doğrayın.

4. Adım

Domatesleri rendeleyin.

5. Adım

Tencereye zeytinyağını ekleyin ve soğanları bir dakika kavurun.

6. Adım

Ardından domatesleri ekleyin.

7. Adım

Üzerine salçayı ekleyin ve hemen ardından patatesleri ekleyin.

8. Adım

Son olarak fasulyeleri, tuzu ve pulbiberi ekleyip karıştırın ve su ekleyip kısık ateşte pişirin.

9. Adım

Ocaktan alıp servis edin.

YANINA EN İYİ NE GİDER?

Patatesli taze fasulye yemeğinin yanına tane tane pirinç pilavı ve acı biber turşusu çok iyi gitmektedir.