Sardalyayı ziyan etmeden pişirme tekniği. Tüm balıkçıların yöntemiymiş

Sardalya balıkları küçük deniz canlılarını avlayarak beslenirler. Dünyanın pek çok bölgesinde bulunan sardalyanın anavatanı Portekiz'dir. Sardalya yağlı ve lezzetli bir balık olmasıyla tanınır.

SARDALYA PİŞİRİRKEN BİLMENİZ GEREKEN EN İYİ TARİF

Fırında Sardalya Tarifi İçin Malzemeler



1 kilogram sardalya

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Fırında Sardalya Tarifi Nasıl Yapılır?

Fırın tepsinizin tabanını yağlayın.

Temizleyip yıkadığınız sardalyaları, fırın tepsinize dizin.

Üzerine damak zevkinize göre tuz serpin.

Tepsinin ortasına, soğanı halka halka doğrayıp koyun.

250 derece fırında, üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

Izgarada Sardalya Yapımı

ulusalpost.com'da aktarılanlara göre; Sardalyalarınızı fırın yerine ızgara yapmak isterseniz, öncelikle ızgaranızı iyice ısıtmanız gerekiyor. Sardalyaların üzerine tekrar baharatlarınızı ekleyerek, ızgaraya yerleştirin. Yaklaşık olarak 5-7 dakika içerisinde sardalyalarınız hazır olacaktır.

Farklı Sebzeler İle Renklendirin

Sardalyalarınızın yanına soğan ile beraber patates, havuç, biber gibi sebzeler de ilave edebilirsiniz. Bu sayede daha renkli ve sebzeli bir balık yemeği hazırlayabilirsiniz.

Sardalya Yanına Ne Gider?

Fırında sardalyanızın yanına, mercimek çorbası veya domates çorbası gibi nefis bir çorba ilave edebilirsiniz. Patates graten de, sardalya balığınızın yanına çok yakışacaktır. Güzel bir marul salata ile de menünüzü tamamlayabilirsiniz.