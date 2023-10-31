Acun Ilıcalı Survivor All Star'ın yeni üyesini ağzından kaçırdı! Beklenmedik gelişme

2024 itibariyle TV8 ekranına gelecek olan Survivor All Star'ın yeni üyesi Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Acun Ilıcalı, kendi döneminde oldukça başarılı performans sergileyen yarışmacının bu yıl da Survivor All Star'da savaş vereceğini resmen duyurdu. Beklenmedik gelişme herkesi çok şaşırttı.

Acun Ilıcalı Survivor All Star'ın yeni üyesini ağzından kaçırdı! Beklenmedik gelişme

Acun Ilıcalı yine yaptı yapacağını. Hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. 8 yıldan beri TV8 ekranında izleyici ile buluşan Survivor, 2024'te ise All Star yarışmacılarını konuk etmeye hazırlanıyor

haber7.com'daki içeriğe göre; Son yıllarda en çok başarı göstermiş yarışmacılarla, SMS sisteminden bağımsız olarak tasarlanan Survivor All Star 2024ün kadrosu belli olmaya başladı.

Acun Ilıcalı ise Survivor All Star kadrosunu izleyici ile paylaşmaya devam ediyor. Ünlü medya patronu Ilıcalı, yarışmaya damga vurmuş bir yarışmacının daha programın kadrosunda yer aldığını duyurdu.

ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİNİN YILDIZIYDI

Bir döneme damga vuran Çocuklar Dizisinin Yıldız oyuncusu tekrar seyircilerle buluşacak. tv8 televizyon kanalının patronu Acun Ilıcalı Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Çocuklar Duymasın'da Havuç karakteri ile akıllara kazınan Furkan Kızılay'ın Survivor All Star'a dahil olduğunu açıkladı.

Acun Ilıcalı Survivor All Star'ın yeni üyesini ağzından kaçırdı! Beklenmedik gelişme - Resim : 1

Açıklamasında "Sevgili Furkan Survivor All Star’a sakatlıkla yarım kalan hikayesini tamamlamak için geliyor.. Hızıyla hepimizi şaşırtan Furkan, SMS’siz yarışmanın sürprizi olabilir.. Gönülden başarılar..'' ifadelerini kullandı.

YENİ YARIŞMACILAR MERAK EDİLİYOR

Survivor All Star'a dahil olan yarışmacılar yakından takip ediliyor. Yeni sezonda Survivor All Star'a katılacak yarışmacıların özenle seçildiği biliniyor. Zaman zaman Acun Ilıcalı Survivor All Star'a katılacak isimleri bizzat kendisi duyuruyor

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Acun Ilıcalı Survivor All Star'ın yeni üyesini ağzından kaçırdı! Beklenmedik gelişme
Acun Ilıcalı Survivor All Star'ın yeni üyesini ağzından kaçırdı! Beklenmedik gelişme
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