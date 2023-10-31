Saksıda yetişebiliyor. Hasat sonrasında yüzler çok gülüyor

lezzet.com.tr adresindeki bilgilere göre; Çilek yetiştirmek için fideler genellikle Mart-Eylül ayları arasında ekilir. Ancak fidelerin kökleri saksılıysa ve uygun koşullar sağlandığıysa dört mevsim ekim işlemi yapılabilir. Çilek fidesini ekmek için öncelikle saksıyı torflu toprakla doldurun. Fideleri köklerine zarar vermeden toprağa yerleştirin. Kenarlarından hafifçe toprakla örtün ve ilk sulama işlemini yapın. Saksının büyüklüğüne göre 1 adet saksıya 1-3 arası çilek fidesi ekebilirsiniz.

Çilek Kaç Günde Bir Sulanır?



Çileği drenaj delikleri olan bir saksıya ekmeniz gerekir. Ayrıca toprağın sürekli nemli kalmasına da dikkat etmelisiniz. Ancak çileği çok fazla sulamak, köklerin çürümesine yol açabilir. Sula sıklığını belirlemek için parmak testi yapabilirsiniz. Parmak testi; İşaret parmağınızı toprağın içine batırın. Eğer toprak kuruysa, sulama yapabilirsiniz. Eğer toprak nemliyse, sulama işlemini 1 gün sonrasına erteleyebilirsiniz. Bu süre yaz ve kış aylarında değişiklik gösterebilir. Özellikle sıcak havalarda toprağın nemini her gün kontrol edebilirsiniz. Çilek güneşi seven bir bitkidir. Bu yüzden günde 6 saat güneş ışığı alan bir yerde bekletmeniz gerekir.

Çilek Toplandıktan Sonra Budama İşlemi Nasıl Yapılır?



Tozlanma evresinden sonra meyve 30-35 gün içerisinde olgunlaşır. Meyveleri topladıktan sonra mutlaka budama işlemi yapılmalıdır. Budama için, meyveleri bitkiye zarar vermeyecek şekilde toplayın. Daha sonra bitkideki kurumuş yaprakları dikkatlice kopartın. Toprağın üzerine düşen kuru yaprakları da temizleyin. Son olarak toprağı ara sıra sulayarak nemlendirin. Böylece önümüzdeki yıllarda da çilek yetiştirmeye devam edebilirsiniz.

İşte bu kadar kolay evde kendi çileğinizi yetiştirip sonrasında da hasat işleminizi yapabilirsiniz.

Çilek en faydalı besinlerden biri olup evde kolaylıkla yetişebilmektedir.

Birçok kişi tarafından bilinmeyen bu yöntemi mutlaka evde denemelisiniz.