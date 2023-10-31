Sivaslıların pek bilinmeyen tekniği... Kütür kütür turşuların sırrıymış

Turşunun en iyisi karışık turşudur. haber7.com sitesinde yer alan içerikte; Sivaslıların da çok iyi bildiği kütür kütür karışık turşu tarifinin detayları paylaşıldı. İşte evde turşu yaparken mutlaka bilmeniz gereken o tarif

KARIŞIK TURŞU NASIL YAPILIR?

Malzemeler:



- Yarım kg kornişon salatalık

- Yarım kg yeşil domates

- Yarım kg acur

- 1 avuç maydanoz

- 1 top orta boy beyaz lahana

- 5 tane orta boy havuç

- 250 gr kırmızı biber

- 3 baş sarımsak

- Defne yaprağı

- 5 yemek kaşığı kaya tuzu

- 2 çay bardağı sirke

- 1 yemek kaşığı şeker

- 1 tatlı kaşığı limon tuzu

- 2 lt su

KARIŞIK TURŞU NASIL HAZIRLANIR?

Tüm malzemeler temin edildikten sonra yıkayıp ayıklanır. Lahana küçük küçük kesilerek özenle yıkanır. Havuç, salatalık, acur ve kırmızı biberler isteğe göre kesilir. 5 litrelik bidonun içine ilk olarak az miktarda beyaz lahanalar konur ve sıkıştırılır. Üzerine havuç, biber, acur, domates ve salatalık eklenir ve tekrar lahana eklenir. Bu şekilde bidon dolana kadar devam edilir. Bidon dolduktan sonra su, şeker, limon tuzu, sirke ve kaya tuzu eklenerek karıştırılır. Hazırlanan karışım turşu bidonuna yavaş yavaş dökülür. Son olarak bidonun kapağını kapatmadan önce bir avuç maydanoz, sarımsak ve asma yaprağı eklenmesi turşunun daha lezzetli olmasını sağlamaktadır. Tüm malzemeleri koyduktan sonra bidonun ağzı sıkıca kapatılır. Hazırlanan turşu bidonu 20-25 gün kadar ışık ve güneşe maruz kalmayacak şekilde muhafaza edilir. 25 günün sonunda turşu servis edilebilir.

TURŞUNUN ERİMEMESİ İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Turşunun tam kıvamında olması için 20-25 günlük bekletilme süresinde sebzelerin erimemesi için bazı önemli püf noktaları bulunmaktadır. Turşunun erimemesi ve kıtır kıtır olması için çürümüş ve ezilmiş sebze meyvelerin kullanılmamasına özen gösterilmeli, plastik yerine cam kavanoz tercih edilmelidir. Bunların yanında tuz, sirke ve limon gibi keskin aromalara sahip olan malzemelerin ölçülü ve kararında kullanılması gerekmektedir. Fazla miktarda kullanılan limon, sirke ve tuz turşunun daha çabuk erimesine neden olmaktadır.

Bu tarifle yapacağınız turşu erimeyecek ve kütür kütür olacaktır.