Bahçeli, AKP'nin planlarını bozuyor: İsveç'in NATO üyeliğine "Netanyahu" şartı getirdi, AKP değiştirmeye çalışırken 50+1'e yine sahip çıktı

MHP lideri Bahçeli, İsveç'in NATO üyeliğine soğuk baktıklarını belirtti ve üyelik için şartlara Netanyahu'nun yargılanmasının sağlanmasını da ekledi. Bahçeli ayrıca 50+1 sisteminin tartışılmaması gerektiğini kaydetti. AKP ise sistemi değiştirmek için Latin Modeli üzerinde çalışıyor.

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Bahçeli, AKP'nin planlarını bozuyor: İsveç'in NATO üyeliğine "Netanyahu" şartı getirdi, AKP değiştirmeye çalışırken 50+1'e yine sahip çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yayın organı olan Türkgün gazetesine 3 gün süre bir röportaj verdi. Bahçeli’nin, röportajın bugün yayımlanan bölümünde, Cumhur İttifakı’ndaki ortağı AKP ile aralarındaki görüş farkları belirginleşti.

AKP’nin dış politikada batıyla ilişkilerde en çok karşılaştığı konulardan olan İsveç’in NATO’ya üyeliğini içeren önerge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Meclis’e gönderilmişti.

FİDAN GÜVENCE VERMİŞTİ, BAHÇELİ, “SOĞUK BAKIYORUZ NETANYAHU YARGILANIRSA OLUR” DEDİ

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, 29 Kasım’da NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Türk mevkidaşı Hakan Fidan'dan ülkesinin NATO üyeliğinin "birkaç hafta içinde" onaylayacağına dair güvence aldığını söylemişti.

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Ancak Bahçeli, İsveç’in NATO üyeliğine soğuk baktıklarını söyledi ve onay için istenilen şartlara bir yenisini daha ekledi:

“İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakıldı. Dinimize hakaretler edildi. Maneviyatımıza en ağır saldırılar yapıldı.

İsveç’in NATO’ya girişine elbette soğuk bakıyoruz. Fakat bizim için kitabımıza hakaret etmekle Müslümanlara zulmetmek aynıdır.

Eğer İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barış ortamı sağlanırsa, 1967 sınırları dâhilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devleti tanınırsa, İsrail tazminat ödemeyi kabul ederse, Netanyahu’nun Lahey’de yargılanmasının yolu açılırsa İsveç’in NATO üyeliğine tamam deriz.”

AKP 50+1’İ DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORKEN, BAHÇELİ “GÖRÜŞÜMÜZ DEĞİŞMEDİ” DEDİ

AKP ile MHP’nin arasındaki bir başka görüş farklılığı da Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yüzde 50+1 şartı. Erdoğan, yurtdışı ziyaretinden dönüşte uçaktaki gazetecilere “50+1’in değişmesi gerektiğini” söyledi. Bahçeli ise, 50+1 şartının önemli olduğunu ve değişikliğine karşı olduklarını açıkladı.

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İki lider arasındaki görüş farklılığına dair tartışma uzun sürmedi ancak kulislerde AKP yönetiminin mevcut ittifak sistemlerinin partileri zorladığı kanısında oldukları konuşuldu. AKP’ye yakın Türkiye gazetesi, AKP’nin Latin modeli üzerinde çalıştığı ve 50+1’in 40+1’e düşürülmesi konusunda görüşleri olduğunu yazdı.

MHP lideri Bahçeli, Türkgün’e verdiği röportajda, “Herhangi bir değişiklik yok. Yüzde 50+1 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kilididir. Seçilen cumhurbaşkanının meşruiyet temelidir. Yüzde 50+1 milli iradenin güçlü ifadesi ve tecellisidir. Böyle tartışmalardan ülkemizi uzak tutmak lazımdır” dedi.

Bahçeli, AKP'nin planlarını bozuyor: İsveç'in NATO üyeliğine "Netanyahu" şartı getirdi, AKP değiştirmeye çalışırken 50+1'e yine sahip çıktı - Resim : 3

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