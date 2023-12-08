Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevi devraldığı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. İki ismin 1 saatlik görüşmesinin ardından açıklama yapılmadı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün Ankara'daki ofisinde ziyaret etti. Ziyaret 1 saat sürdü.
GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ
Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi saat 10.30'da Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinde başladı.
Özel'in talebiyle 'nezaket ziyareti' kapsamında bir araya gelen iki ismin görüşmesi 1 saat sürdü. Görüşme sonrası açıklama yapılmadı.
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