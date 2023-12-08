Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevi devraldığı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. İki ismin 1 saatlik görüşmesinin ardından açıklama yapılmadı.

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Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün Ankara'daki ofisinde ziyaret etti. Ziyaret 1 saat sürdü.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi saat 10.30'da Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinde başladı.

Özel'in talebiyle 'nezaket ziyareti' kapsamında bir araya gelen iki ismin görüşmesi 1 saat sürdü. Görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

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