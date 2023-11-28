ABD'den Türkiye'ye 'iple çekiyoruz' mesajı: 'Artık harekete geçme zamanı'

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, İsveç'in çok yakında NATO üyesi olacağını ve "o anı iple çektiklerini" söyledi.

James O'Brien, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, aralarında DW Türkçe muhabiri Değer Akal'ın da bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Salı günü, Brüksel'de başlayacak olan ve iki gün sürmesi beklenen toplantıların gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan O'Brien'a, İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye ve Macaristan nedeniyle gecikmesi hakkında çok sayıda soru yöneltildi.

"BİZE ONAY İÇİN OYLARI TOPLAMAYA ÇALIŞTIKLARINI SÖYLEDİLER"

"İsveç'in ittifakın 32'inci üyesi olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. İsveç ilk günden itibaren ittifaka çok büyük katkı sağlayacaktır" diyen O'Brien, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk ve Macar müttefiklerimiz bize onay sürecini engelleyecek esaslı bir sorun bulunmadığını, sadece onayı sağlayacak oyları toplamaya çalıştıklarını söylediler. Biz artık harekete geçme zamanının geldiğini, gecikmenin hiç bir fayda sağlamayacağını ilettik. İsveç'in çok yakında ittifaka üye olmasını öngörüyoruz. O anı iple çekiyoruz."

F-16 SORUSUNA YANIT

ABD'li Bakan Yardımcısı O'Brien'a, "Ankara, ABD'nin F-16 taleplerine onay vermesi yönündeki umudunu kaybetmiş görünüyor. Türkiye Eurofighter almak istediğini duyurdu… Türkiye'nin hava kuvvetlerinin modernizasyonu, NATO'nun caydırıcılığı ve savunma pozisyonu için de önemli mi? Size göre Türkiye'nin F-16 taleplerinin onaylanmasına katkıda bulunabilecek somut koşullar nelerdir?" sorusu da yöneltildi.

ABD Bakan Yardımcısı O'Brien'ın bu soruya verdiği cevapta, "ABD Başkanı Biden uzun süredir Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonunu desteklediğini söylüyor. Şu anda, bu konuda ilerleme sağlamayı umduğumuzu söylemek dışında, söyleyebileceğim bir şey yok" yanıtıyla yetinmesi dikkat çekti.

TÜRKİYE RUSYA YAPTIRIMLARINI MI DELİYOR?

ABD Bakan Yardımcısı O'Brien'a, Türkiye'den Rusya'ya gönderilen, askeri amaçlı da kullanılabilecek ürünlerin ihracatında yaşanan büyük artış da soruldu.

Soruyu, "ABD olarak AB, İngiltere ve G7 partnerlerimizle birlikte, kilit partnerlerimizin Rusya'nın yaptırımlarımızı deldiği yerlere dönüşmesini istemediğimizi açıkça belirttik" sözleriyle yanıtlamaya başlayan ABD'li bakan yardımcısı, Türkiye'nin bazı ürünlerin Rusya'ya geçişini önlemeye dönük bir takım reformları hayata geçirdiğini söylemekle birlikte, "Ancak görünen o ki daha yapılması gereken şeyler var" dedi.

"EN KISA SÜREDE SONA ERMESİ GEREKİYOR"

James O'Brien, Rusya yaptırımlarının Türkiye üzerinden baypas edilmemesi için atılması gereken adımlarla ilgili olarak da şunları kaydetti:

"ABD bazı kişi ve kurumlara yönelik yaptırım kararı aldı. Bunlardan bazıları, savaş alanında kullanılan elektronik malzemeleri Türkiye üzerinden Rusya'ya taşımaya çalışan şirketleri kuran Rus vatandaşlarıdır. Yaptırımlar sonrası bunun önlenmesi için bazı ilerlemeler kaydedildiğini gördük. Ama bu asla bitmeyecek bir iş. Ruslar her zaman daha fazlasını ithal etmeye çalışıyor. Bizim de Rusya'ya kapıları kapatmaya devam etmemiz önemli. Aksi takdirde bu hafta sonu Kiev'e yapılan büyük saldırı gibi daha fazla olayla karşılaşırız… Bu saldırıların yapılmasını sağlayan ürünlerin genellikle Batı'dan ya da G7 ülkelerinden ithal edildiğini ve birkaç ülke üzerinden geçirildiklerini biliyoruz. Tüm bunların mümkün olan en kısa sürede sona ermesi gerekiyor."

"KARADENİZ SON DERECE ÖNEMLİ"

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, Karadeniz ile ilgili olarak da dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemde Karadeniz'in seyrüsefere açık kalmasını sağlamaya büyük önem verdiklerini aktaran ABD'li yetkili, Rusya'nın Karadeniz'i ticaretin kısıtlandığı bir alana dönüştürmesini engellemek için Karadeniz'e kıyıdaş NATO müttefikleriyle birlikte çalıştıklarını vurguladı.

O'Brien, "Tahılın küresel pazarlara ulaştırılmasında Karadeniz son derece önem taşımaktadır… Bu nedenle Ukrayna'nın, Romanya, Moldova ve AB'nin çok güçlü desteği ile ihracatını arttırmak için attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu.