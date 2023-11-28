Şoke eden kavga: Ünlü grup sahnede birbirine girdi

Dünyaca ünlü müzik grubu The Brian Jonestown Massacre'ın Avustralya'daki konserinde solist ve gitarist arasında kavga çıktı.

Son Güncelleme:
Şoke eden kavga: Ünlü grup sahnede birbirine girdi

Dünyaca ünlü müzik grubu The Brian Jonestown Massacre'ın Avustralya'daki konserinde solist ve gitarist arasında kavga çıktı. Yumruklu kavga grubun diğer üyeleri ve güvenlik güçleri tarafından zar zor bitirildi.

Rock müzik grubu The Brian Jonestown Massacre'ın Avustralya'daki konserinde çok tatsız bir olay yaşandı. Onur Akay Medya'nın aktardığına göre grubun solisti Anton Newcombe, konser sırasında gitarist Ryan Van Kriedt'e saldırdı.

SURATINA GİTAR FIRLATTI

Gitaristin mikrofonunun kapatılmasını söyleyen Newcombe, "Sesini kapatın, sahneden defol git. Parti bitti kaptan" dedi.

Newcombe, "Sen sahneden defolup gidene kadar müzik yok. Gitarımı yere bırak ve ne olduğunu bir düşün. Aslında sana ihtiyacımız yok" cevabını verince Van Kriedt sahneden inerken öfkeli Newcombe, gitarı Van Kriedt'in suratına fırlattı. Kriedt ise Nexcombe'nin üzerine yürüdü.

"KÖTÜ ŞARKI SÖYLEYEREK SEYİRCİLERE KÜFRETTİ"

Güvenlik güçlerinin ve grup üyelerinin müdahale ettiği kavgadan sonra bir açıklama yapan Newcombe, yorgunluktan dolayı konserde sesinin iyi çıkmadığını ifade etti. Konsere giden seyirciler ise Avustralya medyasına yaptığı Anton Newcombe'nin konser boyunca kötü şarkı söylediğini ve seyircilere küfrettiğini söyledi.

Son Güncelleme:
Yüzyıllardır tüketiliyor. Ömrü uzatan besinin hasadına başlandı Yüzyıllardır tüketiliyor. Ömrü uzatan besinin hasadına başlandı
İsrail hapishanelerindeki Filistinli 33 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı İsrail hapishanelerindeki Filistinli 33 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı
Yanlış pişirmeyin faydasını yok etmeyin! Tavuk pişirirken yapılan hata Yanlış pişirmeyin faydasını yok etmeyin! Tavuk pişirirken yapılan hata
Kuzey Kore'den dikkat çeken açıklama: Casus uydumuz Beyaz Saray, Pentagon ve askeri üsleri görüntüledi Kuzey Kore: Casus uydumuz Beyaz Saray, Pentagon ve askeri üsleri görüntüledi
ÇOK OKUNANLAR
ABD'li dev bankadan endişelendiren dolar/TL tahmini: Dolar kurunun yönü neresi? ABD'li dev bankadan endişelendiren dolar/TL tahmini
Gizemli 'seks' partisi: 24 saat kala açıklanacak, katılım şartları belli oldu! Gizemli 'seks' partisi: 24 saat kala açıklanacak, katılım şartları belli oldu!
Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları... Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları...
Dilan Polat'ın avukatından 'intihar' açıklaması: "Bambaşka biri oldu..." Dilan Polat'ın avukatından 'intihar' açıklaması
Fatih Terim'in Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı Fatih Terim'in Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı