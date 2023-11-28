Şoke eden kavga: Ünlü grup sahnede birbirine girdi

Dünyaca ünlü müzik grubu The Brian Jonestown Massacre'ın Avustralya'daki konserinde solist ve gitarist arasında kavga çıktı. Yumruklu kavga grubun diğer üyeleri ve güvenlik güçleri tarafından zar zor bitirildi.

Rock müzik grubu The Brian Jonestown Massacre'ın Avustralya'daki konserinde çok tatsız bir olay yaşandı. Onur Akay Medya'nın aktardığına göre grubun solisti Anton Newcombe, konser sırasında gitarist Ryan Van Kriedt'e saldırdı.

SURATINA GİTAR FIRLATTI

Gitaristin mikrofonunun kapatılmasını söyleyen Newcombe, "Sesini kapatın, sahneden defol git. Parti bitti kaptan" dedi.

Newcombe, "Sen sahneden defolup gidene kadar müzik yok. Gitarımı yere bırak ve ne olduğunu bir düşün. Aslında sana ihtiyacımız yok" cevabını verince Van Kriedt sahneden inerken öfkeli Newcombe, gitarı Van Kriedt'in suratına fırlattı. Kriedt ise Nexcombe'nin üzerine yürüdü.

"KÖTÜ ŞARKI SÖYLEYEREK SEYİRCİLERE KÜFRETTİ"

Güvenlik güçlerinin ve grup üyelerinin müdahale ettiği kavgadan sonra bir açıklama yapan Newcombe, yorgunluktan dolayı konserde sesinin iyi çıkmadığını ifade etti. Konsere giden seyirciler ise Avustralya medyasına yaptığı Anton Newcombe'nin konser boyunca kötü şarkı söylediğini ve seyircilere küfrettiğini söyledi.