CHP Sözcüsü Yücel'den iktidara genel seçim mesajı: Istakoz sofralarınız son bulacak

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Hatay seçimlerine ilişkin konularda sert bir şekilde eleştiride bulundu.

Yücel, Mustafa Kemal Atatürk'ün Hatay'ı "şahsi meselem" olarak nitelendirdiğini ve bu nedenle her CHP'li için önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın ıstakoz paylaşımını eleştirerek, haksızlıklara karşı duracaklarını belirtti.

'Hatay Seçimlerine Şaine Bulaşmıştır'

Yücel, “Sanmayın ki, bu milli irade gasbına sessiz kalacağız. Sanmayın ki Hatay’dan vazgeçtik. Biz bu hukuksuzluğun peşini bırakmayacağız. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 'şahsi meselem' dediği Hatay, her bir Cumhuriyet Halk Partilinin şahsi meselesidir ve Hatay halkının iradesine bu anlayışla her zaman sahip çıkılacaktır. Hatay seçimlerine şaibe bulaşmıştır. Var olan bu kanunsuzluklar nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından Hatay seçimlerinin derhal iptal edilerek yenilenmesine karar verilmesi gerekmektedir” dedi.

'İlk Genel Seçimde Istakoz Sofralarınız Son Bulacak'

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın ıstakoz paylaşımı hakkında da konuşan Yücel, “Bu görgüsüzlüğün, bu eşitsizliğin ve haksızlığın akıllara getirdiği Tevfik Fikret’in şiirinde de dediği gibi 'Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin'. Ama unutmayın ki ilk genel seçimler de ıstakoz sofralarınızın sonu olacak” diye konuştu.

Kaynak: ANKA