Ali Mahir Başarır, Kepez Belediye Başkanı Karagöz'ü cezaevinde ziyaret etti

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ü Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Ben hiçbir suçu olmadığını biliyorum. Tek suçu 30 yıl sonra yüzde 50 ile Kepez’i kazanmak. Üzülmek yok, hiç üzülmedik; haklılar, namuslular, dürüstler çile çekse de, zulme uğrasa da günün sonunda her zaman kazanan olur. Biz başkanımızın yanındayız" dedi.

CHP heyeti, Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında sorumluluğu olduğu gerekçesiyle tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ü Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti.

Ziyaret sonrası cezaevi önünde açıklama yapan Başarır, şunları söyledi:

“Gayet metanetli, suçsuz, güçlü, onurlu bir insanın duruşunu orada sergiliyor. Grubum adına size söz veriyorum, burada çok fazla kalmayacak. Her zaman olduğu gibi bu kararı verenler utanacak. O, onuruyla Kepez Belediye Başkanı olarak göreve devam edecek. Burada bir gün, iki gün, üç gün kalmış hiç önemli değil. Biz bir Genelkurmay Başkanı'nı, idam cezası olsa idam edecek duruma gelmiş bir ülkenin adalet sisteminin içinde yaşamak zorunda kalan yurttaşlarız maalesef. Ben hiçbir suçu olmadığını biliyorum. Tek suçu 30 yıl sonra yüzde 50 ile Kepez’i kazanmak. O da bir suç değil; Cumhuriyet Halk Partisi, Kepez ve Antalya için bir onur. Sizden ricam, dimdik ayakta duralım. Üzülmek yok, hiç üzülmedik; haklılar, namuslular, dürüstler çile çekse de, zulme uğrasa da günün sonunda her zaman kazanan olur. Biz başkanımızın yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti’ndeki hiçbir belediye başkanımızı bir gün bile kimseye teslim etmeyiz. Adalet, hak yerini bulacak.”

Kaynak: AA