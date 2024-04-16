Kulis: AKP'nin 'Erdoğan sonrası dönem' için planı ortaya çıktı

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "AKP içerisinde bazı isimlerin seslendirdiği Cumhurbaşkanı seçilmeyi kolaylaştırma, ittifaklara duyulan ihtiyacı azaltma, devredilen yüzlerce yetkiye rağmen halkın yarısından daha azının onayını alan bir cumhurbaşkanı seçtirme planları, yerel seçim yenilgisinin ardından yeniden tartışılacak." kulisini paylaşarak, "40 artı 1 oyla cumhurbaşkanı seçilme" konusunun yeniden gündeme geleceğini yazdı.

"Bu konudaki çalışmalara geçmeden önce, AKP içinde 40 artı 1’e neden ihtiyaç duyulduğunu anlatan ‘eski planlara’ dönelim." diye yazan Babacan, "Parti kurmayları, bunu gerekçelendirirken ilginç bir plandan söz ediyorlardı… Onlara göre aslında buna Tayyip Erdoğan sonrasında ihtiyaç duyulacak. Muhafazakar milliyetçi tabanın tek başına iktidarda kalabilmesi için 40 artı 1’e ihtiyaç var. AKP’nin başına kim gelirse gelsin Erdoğan gibi olamayacak. Partideki erime de göz önüne alınınca, bu ideolojinin iktidarda kalmasının yolu bu." yorumunu yaptı.

Babacan, yazısını şöyle sürdürdü:

Bu plan, kulislerde dillendirildikten bir süre sonra geçen yılın kasım ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a soruldu. Kamuoyunu bu fikre alıştırmak için atılan ilk adımlardan biriydi. Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta gazetecilere cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50+1 şartının değişmesinin "isabetli olacağını" söylemişti.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.