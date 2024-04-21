Mesut Kocagöz için başlatılan 'adalet' arayışına Kepezspor taraftarlarından tam destek

Antalya’da yaşanan teleferik kazası sonrası hukuksuz şekilde tutuklu yargılanmasına karar verilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz için 'Mesut Kocagöz Yalnız Değildir' sloganıyla başlatılan adalet arayışına bir destek de Kepezspor taraftarından geldi.

Kepezspor, bugün Ayvalıkgücü ile Antalya Kepez Hasan Doğan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Kepezspor Takımı, şampiyonluğunu hukuksuz şekilde tutuklu bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’e hediye ederken, farklı bir destekte bulundu.

Üzerlerinde Başkan Kocagöz’ün fotoğrafı ve '#MesutKocagözYalnızDeğildir' sloganı bulunan tişörtlerle, Başkan Kocagöz için adalet arayışını sürdürdüler. Maç boyunca 'Mesut Kocagöz Yalnız Değildir' sloganı atılırken, protokol tribününde Başkan Kocagöz’ün oturacağı koltuk boş bırakıldı ve taraftarın giydiği beyaz tişört koltuğun üzerine yerleştirildi.