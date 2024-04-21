Amedspor, şampiyonluğu geri tepti

Amedspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Iğdırspor ile karşılaştı.

Diyarbakır'da oynanan maçta Amedspor, rakibine 2-0 mağlup oldu ve şampiyonluk şansını riske attı.

Kulüp, resmi X hesabından “Kazanacağız, mutlaka kazanacağız” şeklinde paylaşım yaptı.

Maçı kazansaydı şampiyonluğunu ilan edecek olan Amedspor, kalan 2 maçından 3 puan çıkaramazsa, şampiyonluğu kaptıracak.

Amedspor, önümüzdeki hafta Somaspor ile deplasmanda, Menemen Belediyespor ile kendi evinde karşılaşacak.

Güncel puan durumu:

Kaynak: Gerçek Gündem