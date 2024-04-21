Amedspor, şampiyonluğu geri tepti
Amedspor, Iğdırspor'a 2-0 yenilerek, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Kalan 2 maçında 3 puan toplayamazsa şampiyonluğu kaptırıyor.
Amedspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Iğdırspor ile karşılaştı.
Diyarbakır'da oynanan maçta Amedspor, rakibine 2-0 mağlup oldu ve şampiyonluk şansını riske attı.
Kulüp, resmi X hesabından “Kazanacağız, mutlaka kazanacağız” şeklinde paylaşım yaptı.
“Kazanacağız, mutlaka kazanacağız”#Amedspor pic.twitter.com/fwAOqYC8pO— Amedspor (@amedskofficial) April 21, 2024
Maçı kazansaydı şampiyonluğunu ilan edecek olan Amedspor, kalan 2 maçından 3 puan çıkaramazsa, şampiyonluğu kaptıracak.
Amedspor, önümüzdeki hafta Somaspor ile deplasmanda, Menemen Belediyespor ile kendi evinde karşılaşacak.
Güncel puan durumu:
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: