Amedspor, şampiyonluğu geri tepti

Amedspor, Iğdırspor'a 2-0 yenilerek, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Kalan 2 maçında 3 puan toplayamazsa şampiyonluğu kaptırıyor.

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Amedspor, şampiyonluğu geri tepti

Amedspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Iğdırspor ile karşılaştı.

Diyarbakır'da oynanan maçta Amedspor, rakibine 2-0 mağlup oldu ve şampiyonluk şansını riske attı.

Kulüp, resmi X hesabından “Kazanacağız, mutlaka kazanacağız” şeklinde paylaşım yaptı.

Maçı kazansaydı şampiyonluğunu ilan edecek olan Amedspor, kalan 2 maçından 3 puan çıkaramazsa, şampiyonluğu kaptıracak.

Amedspor, önümüzdeki hafta Somaspor ile deplasmanda, Menemen Belediyespor ile kendi evinde karşılaşacak.

Güncel puan durumu:

Amedspor, şampiyonluğu geri tepti - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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