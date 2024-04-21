Galatasaray, 4-2 kazandı: Liderliğini sürdürdü

Galatasaray, Karadeniz Ereğli Belediyespor’u 4-2 mağlup ve liderliğini sürdürdü.

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Galatasaray, 4-2 kazandı: Liderliğini sürdürdü

Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde Karadeniz Ereğli Belediyespor’u 4-2 mağlup etti.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Galatasaray Petrol Ofisi, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci devrede dönüş yaparak 4-2'lik skorla galibiyeti alan taraf oldu. Cimbom, puanını 65’e yükselterek son 2 haftaya lider girdi.

Liderlik takibini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K ise Halit Kıvanç Stadyumu’nda Beşiktaş ile oynadı. Deplasmandan 3-1’lik galibiyetle ayrılan Ankara ekibi, 63 puana ulaşarak şampiyonluk umutlarını son 2 haftaya taşımayı başardı.

Trabzon Kadir Özcan Tesisleri’nde oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe Petrol Ofisi maçında ise sarı-lacivertliler rakibine 3-0 mağlup oldu. Şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe 60 puanda kaldı.

Kaynak: İHA

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Galatasaray Süper Lig
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