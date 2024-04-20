Kayserispor - Trabzonspor: 1-2

Trendyol Süper Lig'de üçüncülük mücadelesi veren Trabzonspor, 33. haftada konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Bordo-mavililere üç puanı getiren golleri 24. dakikada Enis Destan ile 58. dakikada Pepe kaydetti.

Enis Destan, Pepe'nin attığı golün de asistini yaparak maçın kahramanı oldu.

Kayserispor'un tek golü ise 87. dakikada Uğurcan Çakır'ın büyük hatası sonrası Bourabia'dan geldi.

Karadeniz ekibi bu sonuçla puanını 55'e yükseltip, Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 4'e çıkarırken, üçüncülük için büyük avantaj elde etti.

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan 14. sıradaki Kayserispor ise 37 puanda kaldı.