Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı

Galatasaray Kulübünde başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi belli oldu.

Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı

Galatasaray Spor Kulübü, olağan seçimli genel kurul toplantısının 18 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi'nde, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde de ikinci toplantının 25 Mayıs Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağını açıkladı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün 17.04.2024, 016 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı kararı ve Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün 27. maddesi gereğince, Kulübümüzün 'Olağan seçimli genel kurul toplantısı' 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 25 Mayıs 2024 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."

Kaynak: Gerçek Gündem

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