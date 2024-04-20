Fenerbahçe Başkan adayı Sadettin Saran şampiyonluk için çok iddialı: 'Ne sabır ne süre istiyoruz'

Fenerbahçe Başkanlığına adaylığını açıklayan ilk isim olan iş insanı Sadettin Saran, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlediği lansmanda kongre üyeleriyle buluştu.

Saran, burada yaptığı açıklamalarda, Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak için çalışacaklarını belirterek, adaylık sürecine ilişkin de konuştu.

Saran açıklamalarında şunları söyledi:

"Kasım ayında Ali Koç ile buluştum. Maddi manevi çok büyük emek verdiniz, bu işi öğrendin, devam edeceksen biz arkandayız ancak devam etmeyecekseniz biz bu işi çok iyi yaparız ve göreve talibiz dedim. O da, 'Çok iyi yapacağına ben de inanıyorum' dedi. Kulüp bilançolarına, defterlere bakmamız için resmi olarak aday olmamız gerekiyordu. Takım şampiyonluğa gidiyor, kongre sürecine de sokmak istemiyoruz ama madem öyle dedik 48 saatte büyük teveccühle 500 imzayı topladık. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz. Göreve gelirsek ne sabır ne de süre istiyoruz. Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağız. Hem saha içinde hem saha dışında mücadele ediyoruz. Oyuncularımıza uzanan elleri kırmasını biliriz."

Açıklamalarında birlik mesajı vererek, "Fenerbahçe hiçbir şahsa ait değildir. Fenerbahçe sizindir Fenerbahçe bizimdir. Fenerbahçe hepimizindir" diyen Saran’a Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu eski Başkanı Vefa Küçük de toplantı da yer alarak destek verdi.