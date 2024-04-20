Beşiktaş'ta kötü haber!

Beşiktaş'ta sarı kart gören Jonas Svensson cezalı duruma düştü. Beşiktaş’ın tecrübeli savunmacısı, önümüzdeki hafta Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta kötü haber!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ta müsabakanın 31. dakikasında sarı kart gören Jonas Svensson cezalı duruma düştü.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE GÖREV ALAMAYACAK

31 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak.

Beşiktaş'ta kötü haber! - Resim : 1

BEŞİKTAŞ'TA 2 SARI GÖRDÜ

Norveçli oyuncu, diğer sarı kartlarını ise Adana Demirspor forması giydiği dönemde Çaykur Rizespor maçında, Beşiktaş'ta da eski takımı Adana Demirspor ve Trabzonspor'a karşı görmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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