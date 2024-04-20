Beşiktaş'ta kötü haber!
Beşiktaş'ta sarı kart gören Jonas Svensson cezalı duruma düştü. Beşiktaş’ın tecrübeli savunmacısı, önümüzdeki hafta Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti.
Beşiktaş'ta müsabakanın 31. dakikasında sarı kart gören Jonas Svensson cezalı duruma düştü.
FENERBAHÇE DERBİSİNDE GÖREV ALAMAYACAK
31 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak.
BEŞİKTAŞ'TA 2 SARI GÖRDÜ
Norveçli oyuncu, diğer sarı kartlarını ise Adana Demirspor forması giydiği dönemde Çaykur Rizespor maçında, Beşiktaş'ta da eski takımı Adana Demirspor ve Trabzonspor'a karşı görmüştü.
Kaynak: Gerçek Gündem