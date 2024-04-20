Beşiktaş'ta kötü haber!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ta müsabakanın 31. dakikasında sarı kart gören Jonas Svensson cezalı duruma düştü.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE GÖREV ALAMAYACAK

31 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak.

BEŞİKTAŞ'TA 2 SARI GÖRDÜ

Norveçli oyuncu, diğer sarı kartlarını ise Adana Demirspor forması giydiği dönemde Çaykur Rizespor maçında, Beşiktaş'ta da eski takımı Adana Demirspor ve Trabzonspor'a karşı görmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem