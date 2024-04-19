Fenerbahçe'nin 3 penaltısını kurtarmıştı: Olympiakos kalecisi Tzolakis’in sırrı çözüldü

Fenerbahçe-Olympiakos maçında, seri penaltı atışlarına gidildiğinde Fenerbahçe'nin 3 penaltısını kurtaran Olympiakos'un 21 yaşındaki kalecisi Tzolakis’in, Sarı-lacivertli oyuncuların penaltı atışlarını kullandığı köşeleri su şişesindeki kağıda yazdığı ve ona göre hareket ettiği ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'nin 3 penaltısını kurtarmıştı: Olympiakos kalecisi Tzolakis’in sırrı çözüldü

Fenerbahçe’nin 3 penaltısını kurtaran Olympiakos kalecisi Tzolakis’in sırrı belli oldu.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçında Fenerbahçe, kendi evinde Olympiakos'u 1-0 yendi.

Toplam skor 3-3 olduğu için maç uzatmaya gitti, uzatmada da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Seri penaltı atışlarında Yunan rakibine 3-2 yenilen Fenerbahçe, Konferans Ligi'ndeki macerasını tamamladı.

KAĞIDA YAZMIŞ

İHA'nın aktardığı habere göre, Fenerbahçeli futbolcular Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci’nin penaltılarını kurtaran Olympiakos kalecisi Kostas Tzolakis, Sarı-lacivertli oyuncuların penaltı atışlarını kullandığı köşeleri su şişesindeki kağıda yazdı ve ona bakarak hareket etti.

Penaltı atışlarından önce 21 yaşındaki file bekçisinin, Fenerbahçeli oyuncuların penaltı atışlarını kullandığı köşeleri not ettiği su şişesindeki kağıda baktığı objektiflere yansıdı. Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic de Youssef El-Arabi ve Rodinel penaltılarında gole izin vermemişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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