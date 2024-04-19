Galatasaray'da 5 isimle sözleşme yenilendi

Galatasaray'da toplu imza töreni yapıldı.

5 isimle sözleşme yenileyen Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme yeniledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başkanvekili Erden Timur ve sözleşmesi yenilen oyuncular, törende açıklamalarda bulundu.

İşte yapılan açıklamalar:

Dursun Özbek

"Muslera, sadece sahada gösterdiği performansla değil, efendiliğiyle de tüm spor severlerin gönlünde taht kurmuştur. Takımımızın en önemli liderlerinden biridir. Nando'yu bir yabancı futbolcu değil, bizden biri olarak görüyorum. Yeni sözleşme konusunda çok kısa konuştuk. Hiç ikiletmedi. Sen ne diyorsan öyledir başkanım dedi. Abdülkerim'den biz şüphe etmedik. Önünde uzun ve başarılarla dolu bir kariyer olduğuna eminim. Galatasaray'ı ve bizleri gururlandırıyorsun. Lucas Torreira takımızın enerji küpü, orta sahamızın dinamosu. Transfer olduğu günden bu yana kalitesini ortaya koydu. Terinin son damlasına kadar mücadele ettiğinden sonuna kadar eminiz. Seni çok seviyoruz. Kaan kardeşim her zaman göreve hazırdı. İhtiyaç olduğunda her pozisyonda kalitesini gösterdi. Kısa sürede bize sanki yıllardır bu takımın formasını giyiyormuş gibi hissettirdiğin için teşekkür ediyorum. Barış, Türk futbolunun son dönemdeki en büyük başarı hikayelerinden birini yazdı. Sokaktaki çocuklar gol atınca Barış Alper diye bağırmaya başladı. Bu mücadele gücünden ve azminden hiçbir şey kaybetmemeni istiyorum. Yeni başarılara doğru ilerliyoruz. Tüm taraftarlarımızın bu takımla gurur duyduğuna inanıyorum. Tüm kupaları bize getirmelerini istiyorum."

Erden Timur

"Gerçekten çok da olmadı, neredeyse iki yıl olacak. Başkanım konuşurken onu düşündüm, uzun yıllardır buradaymışız gibi. Herkesle farklı farklı dostluk yaşıyoruz abilik, kardeşlik. Hepsinin yeri ayrı. Ortaya koydukları performanstan öte aslan gibi kalpleri olan özel insanlar. Bu işler gelip geçecek. Şampiyon oldun ama aslı kalacak olan şey buradan edinilen dostluklar. Dışarıdan sadece mücadele gibi gözükse de duygusal tarafı bambaşka."

Kaan Ayhan

"Herkese teşekkür etmek istiyorum. Hocamıza, başkanımıza ve Erden abiye teşekkür ediyorum. Bir başarıya imza attık ki bu yüzden böyle bir karar alındı yönetim tarafından. 1.5 sene önce geldim. Böyle büyük bir camiaya değil, kalmak daha zor bir iş. Takım arkadaşlarımla beraber bunu yapabildiğim için mutluyum. İnşallah daha çok senelere diyorum."

Lucas Torreira

"Başkanıma ve Erden bey, oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Nando'ya da teşekkür ediyorum onun sayesinde buraya geldim. Herkese teşekkürler."

Abdülkerim Bardakcı

"Başkanımıza ve Erden abiye teşekkür ediyorum güzel sözleri için. Bu ailenin parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Uzun yıllar hizmet edip efsaneler arasına girmek istiyorum demiştim, bugün de bunun için bir adım attık. İnşallah böyle devam ederiz."

Kaynak: NTV Spor