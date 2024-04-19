Tepkiler büyüdü, Erdoğan'dan Fenerbahçe kararı!

Fenerbahçe, dün Avrupa'ya havlu attı.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçında Fenerbahçe, kendi evinde Olympiakos'u 1-0 yendi. Toplam skor 3-3 olduğu için maç uzatmaya gitti, uzatmada da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Seri penaltı atışlarında Yunan rakibine 3-2 yenilen Fenerbahçe, Konferans Ligi'ndeki macerasını tamamladı.

TFF'ye tepki olarak Süper Kupa'ya çıkmayıp hedefini Avrupa ve lige çeviren Sarı lacivertliler, Avrupa'dan da oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar yaşadıkları duruma tepki gösterirken, Sarı lacivertli ekibin taraftarı ve yüksek divan kurulu üyesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan da durumdan rahatsız oldu.

Yeni Şafak'tan Nur Banu Aras'ın iddiasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP MKYK toplantısında spordaki son gelişmeler konuşulurken espri yaparak, "Ben artık Fenerbahçeli değilim, milli takımı tutuyorum" dedi.

Erdoğan'dan konuya ilişkin bir açıklama ise gelmedi.

Kaynak: Gerçek Gündem