Fenerbahçe - Olympiakos maçı: Temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında normal süresi 1-0 biten maçta Yunanistan ekibi Olympiakos'a penaltılarda 3-2 kaybederek elendi.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe - Olympiakos maçı: Temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti

Fenerbahçe Olympiakos maçıyla Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor... Yunanistan'daki ilk maçta 3-2 yenilen temsilcimiz Fenerbahçe Olympiakos ile sahasında karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'nin hedefi rakibini 2 farklı skor üstünlüğü ile yenerek adını yarı finale yazdırmak.

12' İrfan Can Kahveci

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Tobias Stieler (Almanya)

SAAT: 22.00

YAYIN: TV8

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile karşılaşıyor.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Fortounis, Jovetic, Podence, El Kaabi

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında serbest vuruşta topun başına geçen Szymanski’nin şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
11. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Szymanski, pasını ceza sahası içi sağ çaprazındaki İrfan Can Kahveci’ye aktardı. Bu oyuncunun yakın direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
30. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından çizgiye inen Szymanski’nin kale önüne aktardığı pasta Szymanski’den önce araya giren Ntoi topu kornere göndererek tehlikeyi önledi.
34. dakikada sağ tarafta topla buluşan İrfan Can Kahveci’nin çalımlarla ilerleyerek ceza yayının sağ tarafından çektiği şutta kaleci Tzolakis topu çeldi.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe istedi, Olympiakos aldı Fenerbahçe istedi, Olympiakos aldı
İngiliz yıldız, Semih Kılıçsoy'a methiyeler dizdi: Agüero'ya çok benziyor İngiliz yıldız, Semih Kılıçsoy'a methiyeler dizdi: Agüero'ya çok benziyor
NOW TV dizisinin finali... Seyirciler final kararına çok üzülmüştü NOW TV dizisinin finali... Seyirciler final kararına çok üzülmüştü
MHK açıkladı: 33. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu MHK açıkladı: 33. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu
Doğum ayı çiçeğiniz karakteriniz hakkında ilginç bilgiler veriyor... Doğum ayı çiçeğiniz karakteriniz hakkında ilginç bilgiler veriyor...
Fenerbahçe'yi FETÖ ile kol kola olmakla suçlamış, hakemleri alıkoymuştu: Eski Trabzonspor Başkanı, TFF Başkanlığına aday oldu Fenerbahçe'yi FETÖ ile kol kola olmakla suçlamış, hakemleri alıkoymuştu
ÇOK OKUNANLAR
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında flaş gelişme: Vergi kaçırma suçundan tahliye kararı verildi Vergi kaçırma suçundan tahliye kararı verildi
Filistin'in BM'ye tam üyeliği karar tasarısına ABD'den veto Filistin'in BM'ye tam üyeliği karar tasarısına ABD'den veto
Aydın'da gıda zehirlenmesi: Hastaneye başvuran öğrenci sayısı 48’e yükseldi Aydın'da gıda zehirlenmesi: Hastaneye başvuran öğrenci sayısı 48’e yükseldi
AKP krizi körükledi, Aziz Çelik açıkladı: Asgari ücrete zam yapılmaması emekli aylıklarını vuracak! Asgari ücrete zam yapılmaması emekli aylıklarını vuracak!
İngiltere toplatma kararı almıştı I Magnum Türkiye'den ürün açıklaması: Risk içeriyor mu? Magnum Türkiye'den ürün açıklaması: Risk içeriyor mu?