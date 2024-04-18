Fenerbahçe - Olympiakos maçı: Temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti

Fenerbahçe Olympiakos maçıyla Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor... Yunanistan'daki ilk maçta 3-2 yenilen temsilcimiz Fenerbahçe Olympiakos ile sahasında karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'nin hedefi rakibini 2 farklı skor üstünlüğü ile yenerek adını yarı finale yazdırmak.

12' İrfan Can Kahveci

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Tobias Stieler (Almanya)

SAAT: 22.00

YAYIN: TV8

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile karşılaşıyor.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Fortounis, Jovetic, Podence, El Kaabi

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında serbest vuruşta topun başına geçen Szymanski’nin şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

11. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Szymanski, pasını ceza sahası içi sağ çaprazındaki İrfan Can Kahveci’ye aktardı. Bu oyuncunun yakın direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

30. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından çizgiye inen Szymanski’nin kale önüne aktardığı pasta Szymanski’den önce araya giren Ntoi topu kornere göndererek tehlikeyi önledi.

34. dakikada sağ tarafta topla buluşan İrfan Can Kahveci’nin çalımlarla ilerleyerek ceza yayının sağ tarafından çektiği şutta kaleci Tzolakis topu çeldi.