İngiliz yıldız, Semih Kılıçsoy'a methiyeler dizdi: Agüero'ya çok benziyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un İngiliz oyuncusu Jonjo Shelvey, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Shelvey, yaptığı açıklamada, Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu, Rize'deki futbol ortamının çok değerli olduğunu söyledi.

Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray'da çok iyi genç oyuncular olduğunu anlatan İngiliz orta saha, "Son dönemde dikkatimi çeken Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy oldu. Böyle devam ederse çok iyi bir kariyeri olacağını düşünüyorum. Zaten fiziksel olarak Agüero'ya çok benziyor. Umarım iyi bir kariyeri olur. Bence çok iyi işler yapacaktır" dedi.

BU SEZONKİ KARNESİ

18 yaşındaki Semih, Süper Lig'de bu sezon 19 maçta forma giydi, 10 gol attı ve 2 asist üretti.

Oyun tarzıyla herkesi büyüleyen Kılıçsoy için şimdiden Avrupa kulüpleri devrede.

Kaynak: AA