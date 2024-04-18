Fenerbahçe'yi FETÖ ile kol kola olmakla suçlamış, hakemleri alıkoymuştu: Eski Trabzonspor Başkanı, TFF Başkanlığına aday oldu

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyonun 18 Temmuz'da seçime gideceğini açıklamıştı.

Seçim kararı sonrası Servet Yardımcı, TFF Başkan adayı olduğunu duyurmuştu.

Adaylığını duyuran bir diğer isim de 2013-2015 yılları arasında Trabzonspor Başkanlığı yapmış olan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu oldu.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor ile Gaziantepspor arasında 2015-2016 sezonunda oynanan maçın ardından hakem heyetini statta 4 buçuk saat alıkoyduğu için 47 bin 500 lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz ay Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği ve sonrasında Bordo mavili taraftarların Fenerbahçeli oyunculara saldırdığı maçtan sonra, sert açıklamalarda bulunmuş, Fenerbahçe'yi FETÖ'cü olmakla suçlamıştı.

İşte o açıklama:

"Ali Koç kurşunlanma olayını gündeme getirdi. Otobüs kurşunlanmasını FETÖ'ye bağladı, iki kulübün arasını da FETÖ açıyormuş, bıraksın gitsin. FETÖ ile siz kol kolaydınız. FETÖ'ye en büyük darbeyi ben vurdum. FETÖ'nün listesinde ben varım, siz gittiniz arkadaşlık yaptınız. FETÖ Fenerbahçe'yi neden ele geçirsin. FETÖ Trabzon ve Trabzonspor ile oyun oynayamaz, ancak sizin gibilerle oynarlar. Çünkü siz işlerine gelir arkadaş olursunuz, zaaflarınızı bulur oyun oynarlar. Biz FETÖ'yü de onun arkasındakileri CIA'yi de MOSSAD'ı da tanımıyoruz, biz öyle bir milletiz. Ali Koç basın toplantısı yapıyor, Trabzonspor'a da mavi boncuk dağıtıyor "FETÖ aramızı bozuyor" diyor. Ne FETÖ, ne köpekleri ne de arkada onları besleyenler, ne Trabzonspor'a ne de Trabzon'a hükmedemez. Sadece sizin gibi onların içinde olan zaaflarınızı teslim ettiğiniz için size oyun yapabilir bize yapamaz. O konuda başka kapıya."

Kaynak: Gerçek Gündem