Ergin Ataman'ın acı günü... Babası İbrahim Nuray Ataman yaşamını yitirdi

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman hayatını kaybetti.

Ergin Ataman'ın acı günü... Babası İbrahim Nuray Ataman yaşamını yitirdi

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Yunanistan takımı Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman yaşamını yitirdi.

Ataman’ın babasının hayatını kaybettiğini Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu sosyal medyadan duyurdu.

Türkoğlu, “A Erkek Milli Takım başantrenörümüz Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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