Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig'de 2023/24 sezonunun 34. ve 35. hafta programları belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada ligin 34. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 27 Nisan'da oynanacağı belirtildi. Ülker Stadyumu'nda oynanacak Derbi 19.00'da başlayacak.

Federasyon'dan yapılan açıklamada ayrıca, "Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır." ifadeleri yer aldı.