Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 34. ve 35. haftanın programlarını açıkladı. 34. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 27 Nisan'da oynanacak.
Süper Lig'de 2023/24 sezonunun 34. ve 35. hafta programları belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamada ligin 34. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 27 Nisan'da oynanacağı belirtildi. Ülker Stadyumu'nda oynanacak Derbi 19.00'da başlayacak.
Federasyon'dan yapılan açıklamada ayrıca, "Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır." ifadeleri yer aldı.
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