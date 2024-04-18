Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 34. ve 35. haftanın programlarını açıkladı. 34. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 27 Nisan'da oynanacak.

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig'de 2023/24 sezonunun 34. ve 35. hafta programları belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada ligin 34. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 27 Nisan'da oynanacağı belirtildi. Ülker Stadyumu'nda oynanacak Derbi 19.00'da başlayacak.

Federasyon'dan yapılan açıklamada ayrıca, "Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır." ifadeleri yer aldı.

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