Büyük umutlarla gelmişti: Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer oluyor

Fenerbahçe Beko'da forma giyen Yunanistan pasaportlu Tyler Dorsey, takımdan ayrılıyor.

Fenerbahçe'nin bir önceki koçu Dimtiris Itoudis ile menajerlik şirketi üzerinden tartıştığı iddia edilen Dorsey, takımdan ayrılmaya karar vermiş hatta Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u satın almak için devreye girmişti.

Fenerbahçe'nin çıkışına izin vermediği Dorsey takımda kalmış, Itoudis sonrası takımın başına gelen Saras Jasikevicius'un kadroda kullandığı önemli isimlerden biri olmuştu.

Dorsey, geçtiğimiz günlerde X hesabından bir paylaşım yaparak, "Saygısızlık her zamankinden yüksek, 2024-25 için sabırsızlanıyorum" demişti ve sezon sonu takımda ayrılacağının sinyallerini vermişti.

Disrespect at all time high 📝 24/25 can’t wait 🗓️ — Tyler Dorsey (@TDORSEY_1) March 24, 2024

İtalyan basketbol muhabiri Alessandro Luigi Maggi'nin aktardığına göre, Tyler Dorsey'in Olympiakos ile 2 yıllık bir sözleşme konusunda anlaştı.

Oyuncunun bir yıl opsiyonu olmasına rağmen sezon sonu takımdan ayrılacağını yazdı.

OLYMPIAKOS'TA FORMA GİYMİŞTİ

2021-2022 sezonunda Olympiakos forması giyen Dorsey, normal sezonda 13.4 sayı ortalaması tutturmuş, keskin şutları ile adından söz ettirmişti.

Dorsey, 2022 sezonunda Dallas Mavericks ile çift yönlü bir kontrat imzalamıştı. Dallas ekibinin G-League takımı Texas Legends’ta mücadele eden Dorsey, sonrasında ABD'den ayrılmış ve 1 Mart 2023'te Fenerbahçe ile 2024-2025 sezonunun sonuna kadar bir sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem