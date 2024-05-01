AKP’den CHP’ye geçen belediyede devir teslimden önce milyonluk sözleşme!

31 Mart’ta AKP’den CHP’ye geçen Adıyaman Belediyesi'nde, devir teslimden önce bir caminin kaplama ve süslemesi için çıkılan ihalede milyonluk sözleşme imzalandı.

Tuzla Belediyesi’nde hediye seti alım ihalesi için seçimden bir gün sonra 2 Nisan’da 2,9 milyon TL’lik sözleşme imzalandı. Yine CHP’ye geçen Üsküdar Belediyesi’nde de porselen kupa alımı için ihale düzenlenmiş, Sinem Dedetaş mazbatasını almadan kısa süre önce 4,7 milyon TL’lik sözleşme imzalanmıştı. AKP’den CHP’ye geçen Adıyaman’da da aynı uygulamanın yapıldığı ortaya çıktı.

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre; Adıyaman’da 14 Mart’ta bir caminin ince inşaatı, kaplama ve süsleme için ihaleye çıkıldı. İhaleye iki teklif verilirken, Hüsamettin Peker İnşaat-Payihat ortaklığı ihaleyi kazandı.

İhale için sözleşme ise seçimden bir gün sonra, 1 Nisan’da imzalandı. Adıyaman’da belediye başkanı seçilen CHP’li Abdurrahman Tutdere ise mazbatasını 3 Nisan’da aldı. Böylece CHP’li Tutdere mazbatasını almadan iki gün önce bir caminin ince inşaatı için şirketlerle sözleşme imzalanmış oldu.

Öte yandan ihale için 45 milyon TL’lik yaklaşık maliyet belirlenmesine rağmen bu tutar aşılarak, 49 milyon 663 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Üç ayda tamamlanacak bu iş için şirketlerin kasasına tam 50 milyon liraya yakın para girecek.