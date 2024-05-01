İkizköy susuz kaldı: Köylüler 3 gündür suya ulaşamıyor

Maden çalışmaları ve köylülerin direnişiyle gündeme gelen Muğla Milas’a bağlı İkizköy’de yaşayanlar, 3 gündür suya erişemiyor.

İkizköy susuz kaldı: Köylüler 3 gündür suya ulaşamıyor

Muğla Milas’a bağlı İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda Limak ve IC Holding’in ağaçları kesmesi sonrası başlayan maden çalışmaları sürüyor. Maden sahasında patlatılan dinamitlerden dolayı evlerinde çatlaklar oluşan, zeytinlik ve tarım alanları toz içinde kalan köylüler 3 gündür suya ulaşamıyor.

Evrensel’in haberine göre, İkizköy muhtarı Nejla Işık, bölgedeki su kesintisine tepki göstererek, “Bahçe dikimi yapmak için aldığımız fideler kurudu. İnekler, koyunlar, hayvanlarımız susuz. MUSKİ’yi 3 gündür arıyoruz. Bize söylenene göre santralın deposundaki pompa arızalıymış. Bu işin peşini bırakmayacağız. İkizköy’ün su ihtiyacını acilen giderin” dedi.

Belediye yönetimine, MUSKİ ve DSİ’ye seslenen Işık, şöyle devam etti: “Yer altı sularımızı neden yok ediyorlar? Ne zaman uyanacağız ne zaman harekete geçeceksiniz? Yeter artık.” İçecek su bulmakta bile zorlandıklarını söyleyen İkizköylü Esra Işık da "Herkes kulağının üstüne yatmış” diye konuştu.

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Akbelen Ormanı
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