MHK açıkladı: 33. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 33. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.

MHK açıkladı: 33. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek

20 Nisan Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor: Murat Erdoğan

19.00 Mondihome Kayserispor-Trabzonspor: Çağdaş Altay

21 Nisan Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

19.00 Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

22 Nisan Pazartesi:

20.00 EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın

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