Beşiktaş'ta bir futbolcuyla yollar ayrıldı! Emekleri için teşekkür edildi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada Berkay Vardar'a emekleri için teşekkür edilirken, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dilenildi.

BEŞİKTAŞ'TAKİ KARİYERİ

Beşiktaş altyapısından yetişen Berkay Vardar, 2021 yılında A takıma yükselmişti. 2021-2022 sezonunda 1 Süper Lig maçına çıkan Berkay Vardar, bu maçta oyuna sonradan girmişti. Geçtiğimiz sezon ise Moldova Milli Lig ekiplerinden Sheriff Tiraspol'a kiralık olarak transfer olan Berkay Vardar, burada 21 lig maçında forma giymişti.

HANGİ TAKIMA GİDECEĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Berkay Vardar'ın yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği ise henüz bilinmiyor.