Süper Lig'e veda edecek ilk takım belli oldu!

Trendyol Süper Lig’in 33’üncü haftasında Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup olan İstanbulspor, küme düşmeyi garantiledi.

Süper Lig 33’üncü haftasında İstanbulspor, kendi sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Puan tablosunda en son sırada yer alan İstanbulspor, mücadele 2-1’lik skorla yenildi.

Alınan bu skorla ligin bitimine 5 maç kala İstanbulspor bir alt lige düşen ilk takım oldu.