Mert Günok'tan Duygusal Veda! Milli takım Kariyerini Noktaladı

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Fenerbahçe forması giyen deneyimli kaleci Mert Günok, A Milli Takım kariyerini noktaladığını açıkladı. Günok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli takım serüvenini ve yaşadığı önemli anları anlatarak kararını duyurdu.24 Mayıs 2012’de ilk kez A Milli Takım formasını giydiğini belirten Günok, o gün milli formayı taşımanın her Türk futbolcunun en büyük hayallerinden biri olduğunu ifade etti. Kariyeri boyunca başarıların ve hayal kırıklıklarının bir arada yaşandığını söyleyen deneyimli kaleci, çalışmaktan ve mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmediğini aktardı.

ALDIĞI SÜREYİ DEĞERLENDİRDİ

Milli Takım ile çok sayıda kampa katıldığını ancak kaleci olması nedeniyle bu kamplara kıyasla sahada geçirdiği sürenin daha sınırlı kaldığını belirten Günok, görev yaptığı dönemlerde Türk bayrağını temsil etmenin gururuyla elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi. Oynamadığı zamanlarda ise sahadaki takım arkadaşlarına destek verdiğini dile getirdi.

KAPTAN'DAN DUYGUSAL VEDA

Deneyimli futbolcu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Oynamadığım zamanlarda ise oynayan arkadaşlarıma destek oldum. Çünkü kutsal olan sadece sahada olmak değil; Türk bayrağı altında mücadele edebilme şerefine erişmektir.2020 Avrupa Şampiyonası’nın grup aşamasında çok iyi performans sergilememe rağmen pandemi nedeniyle finaller 2021’e ertelendi. O finallerde oynayamadığımda çok üzülmüştüm. Üstüne bir de bir futbolcunun yaşayabileceği en ağır sakatlıklardan birini yaşadım ama ne hayallerimden ne de kendimden vazgeçtim.Ve Allah bana 2024’te, tüm ülkenin gururla izlediği ve Milli Takım duygusunun yeniden yeşerdiği başarılı bir turnuva oynamayı nasip etti. Kariyerimdeki en özel kurtarışlardan biri olan ve sevgili Özkan Öztürk’ün anlatımıyla belki de birçok çocuğu kaleci olmaya özendiren o an…Futbol hayatım boyunca birçok maça çıktım, birçok başarı yaşadım. Ama kendi ülkemin insanlarını bu kadar mutlu eden bir anın içinde olmak benim için her şeyden değerliydi.Bugün ise söylemesi kolay olmayan bir kararın zamanının geldiğini düşünüyorum ve Milli Takım kariyerime veda ediyorum.Birlikte oynadığım takım arkadaşlarıma, üzerimde emeği olan hocalarıma ve yıllarca bizim için çalışan tüm emekçilerimize teşekkür ederim.Ve tabii ki güzel ülkemin güzel insanlarına…Dünyanın neresinde oynarsak oynayalım desteğinizi hep hissettik. Beraber üzüldük, beraber sevindik. Bu formayı giyerken ülkemi ve milyonlarca insanımızı temsil etmek benim için her zaman çok özel bir duygu oldu.Her şey için teşekkürler."

Kaynak: Haber Merkezi