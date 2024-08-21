Meliha Diken: Bu Takım, Bu Jenerasyon Çok Değerli

Filenin Sultanları'nın başarılı smaçörü Meliha Diken, Paris Olimpiyatları'nın ardından duygularını sosyal medya hesabından paylaştığı yazıyla açıkladı.

Meliha Diken: Bu Takım, Bu Jenerasyon Çok Değerli

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı 4'üncü sırada tamamladı.

Filenin Sultanları'nın başarılı smaçörü Meliha Diken, olimpiyatların sona ermesinin ardından, duygularını sosyal medya hesabından yayımladığı yazı ile takipçileriyle paylaştı.

'TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK'

Meliha Diken'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Yaz başında özellikle de Olimpiyat senesinde milli takımla birlikte olamamak benim için çok üzücüydü ancak Olimpiyat kadrosuna çağrıldığımı öğrendiğimde içimi büyük bir umut ve heyecan kapladı. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek ve sahada elimden gelenin en iyisini yapmak için çok çalıştım, çalıştık.

Takım olarak tarihi bir başarıya imza attık ve Olimpiyat dördüncüsü olduk. Madalya mücadelesini tarihimizde ilk defa verdik ve onu kazanamamak kalbimizi burktu. Mental ve fiziksel olarak herkes için çok zor bir yazdı.

'BU TAKIM, BU JENERASYON ÇOK DEĞERLİ'

Kariyerim boyunca mücadele etmenin, asla vazgeçmemenin çok değerli olduğunu düşündüm ve bu süreçte bir kez daha emin oldum. Takımdaki tüm arkadaşlarım yaz boyunca birçok sakatlık ile uğraştı ama hepsi inanılmaz bir azimle ve çalışmayla takıma verebileceği katkının maksimumunu verdi.
Hepsi ile gurur duyuyorum.

Bu takım, bu jenerasyon çok değerli"

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Voleybol 2024 Paris Olimpiyatları
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