U17 Milli Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası'nda Çeyrek Finalde!

U17 Milli Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası son 16 turunda Porto Riko'yu 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

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U17 Milli Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası'nda Çeyrek Finalde!

17 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Peru’da düzenlenen Dünya Şampiyonasında son 16 turu maçında Porto Riko’yu 25-18, 25-7 ve 25-18’lik setlerle 3-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Millilerimiz, çeyrek finalde 22 Ağustos Perşembe günü saat 18.30’da İtalya ile karşılaşacak. Karşılaşma, Volleyball World TV’den yayınlanacak.

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