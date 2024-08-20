Ndombele'nin Son Hali, Görenleri Şaşırttı

Geçen yıl Galatasaray'da forma giydiği dönemde fazla kilolarıyla dikkat çeken Tanguy Ndombele'nin son halini görenler şaşırdı. Ndombele, sezon bitiminde Fransız ekibi Nice'e transfer olmuştu.

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Ndombele'nin Son Hali, Görenleri Şaşırttı

Geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak Galatasaray forması giyen Tanguy Ndombele fazla kilolarıyla dikkat çekmişti. Galasaray'ın sezon sonunda vedalaştığı deneyimli orta saha oyuncusu ilerleyen süreçte Nice'e transfer olmuştu.

NDOMBELE FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU

Nice ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Tanguy Ndombele, Fransız temsilcisiyle Ligue 1'de ilk maçına çıktı. Nice'in Auxerre'e deplasmanda 2-1 mağlup olduğu maçta sahaya ilk 11'de çıkan Ndombele'nin fit hali dikkat çekti.

TAKIMI ADINA SAHANIN EN İYİLERİNDEN OLDU

87 dakika sahada kalan 27 yaşındaki Ndombele, takımı adına sahanın en iyilerinden biri oldu.

GALATASARAYLILAR SOSYAL MEDYADA NDOMBELE'Yİ KONUŞTU

Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada Fransız orta sahanın son haliyle ilgili binlerce paylaşım yaptı.

Nice ligin 2. haftasında 25 Ağustos tarihinde Toulouse'u konuk edecek.

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