Fenerbahçe 'Yeni Arda'sını Buldu: Transfer Resmen Açıklandı
Fenerbahçe, Balıkesirspor'dan 17 yaşındaki Arda İbrahim Akgün'ü renklerine bağladı. Genç kanat oyuncusuyla, 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Fenerbahçe, Balıkesirspor'dan Arda İbrahim Akgün'ü renklerine bağladı. 17 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Transferle ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Balıkesirspor’dan kadrosuna kattığı genç oyuncu Arda İbrahim Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Arda İbrahim Akgün’e çubuklu formamızla nice başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz." denildi.