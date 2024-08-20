Fenerbahçe 'Yeni Arda'sını Buldu: Transfer Resmen Açıklandı

Fenerbahçe, Balıkesirspor'dan 17 yaşındaki Arda İbrahim Akgün'ü renklerine bağladı. Genç kanat oyuncusuyla, 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Fenerbahçe 'Yeni Arda'sını Buldu: Transfer Resmen Açıklandı

Fenerbahçe, Balıkesirspor'dan Arda İbrahim Akgün'ü renklerine bağladı. 17 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Fenerbahçe 'Yeni Arda'sını Buldu: Transfer Resmen Açıklandı - Resim : 1

Transferle ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Balıkesirspor’dan kadrosuna kattığı genç oyuncu Arda İbrahim Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Arda İbrahim Akgün’e çubuklu formamızla nice başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz." denildi.

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