Mauro Icardi'den Taraftara Maç Sonu 3'lüsü
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona eren PAOK maçının ardından, sakatlık sonrası sahalara geri dönen Mauro Icardi, taraftara 3'lü çektirdi.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, PAOK maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.
UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Yunan temsilcisi PAOK’u 3-1 mağlup etti. Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet galibiyeti tribünlere giderek kutladı.
Kale arkasındaki tribüne karşı kol kola giren sarı-kırmızılılar, taraftarlarla beraber marşlar söyledi.
Ayrıca müsabakanın son dakikalarında gol atan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, taraftarların isteğini kırmadı ve sahanın ortasında 3’lü çektirdi.
Kaynak: İHA
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