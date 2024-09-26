Gatasaray'dan Bir İlk: Kadın Futbol Takımı Şampiyonlar Ligi'ne Katıldı

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi İkinci Tur rövanş maçında Galatasaray Petrol Ofisi ile Çek Çumhuriyeti'nden Slavia Prag karşı karşıya geldi. Prag’daki Fortuna Arena’da oynanan maçı Bulgaristan Futbol Federasyonu’ndan hakem Hristyana Guteva yönetti.

Maçta 31. dakikasında Eda Karataş'ın kendi kalesine attığı golle Slavia Prag, 1-0 öne geçti. 50. dakikada Arzu Karabulut'un attığı golle Galatasaray, beraberliği sağladı. 90 dakika 1-1 sona eren maçta uzatma devrelerine geçildi. 100. dakikada Nazlıcan Parlak, Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Slavia Prag'ı toplamda 4-3'lük skorla mağlup eden Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran ilk Türk takımı oldu.

Kaynak: ANKA