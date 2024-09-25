Victor Osimhen'in Gol Müziği Belli Oldu

Galatasaray'ın yeni yıldızı Victor Osimhen'in, gol müziği belli oldu. Bu akşam oynanan PAOK maçında, Osimhen'in attığı golün ardından "Yarim yarim" şarkısı çaldı.

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Victor Osimhen'in Gol Müziği Belli Oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında PAOK'u konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, sarı kırmızılılar 49. dakikada öne geçti. Dries Mertens'in kullandığı korner vuruşunda Victor Osimhen topu dokundu, Baba Rahman'a çarpan top ağlarla buluştu.

Stadyumda gol için Victor Osimhen anons edildi ve gol müziği olarak "Yarim Yarim" şarkısı çaldı. UEFA golü PAOK'lu oyuncu Baba Rahman'a yazıldı.

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