Victor Osimhen'in Gol Müziği Belli Oldu
Galatasaray'ın yeni yıldızı Victor Osimhen'in, gol müziği belli oldu. Bu akşam oynanan PAOK maçında, Osimhen'in attığı golün ardından "Yarim yarim" şarkısı çaldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında PAOK'u konuk etti.
RAMS Park'ta oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, sarı kırmızılılar 49. dakikada öne geçti. Dries Mertens'in kullandığı korner vuruşunda Victor Osimhen topu dokundu, Baba Rahman'a çarpan top ağlarla buluştu.
Stadyumda gol için Victor Osimhen anons edildi ve gol müziği olarak "Yarim Yarim" şarkısı çaldı. UEFA golü PAOK'lu oyuncu Baba Rahman'a yazıldı.
GOOOLLL! Osimhen’in vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarda! Galatasaray 1-0 önde! ⚽️#UEL pic.twitter.com/dkRKBZ5Jpt— TRT Spor (@trtspor) September 25, 2024
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