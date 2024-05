Mauro Icardi: Kısa sürede 5. yıldızımızı takmak istiyoruz

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu 102 puanla şampiyon tamamladı. Mauro Icardi, 25 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Arjantinli yıldız, Galatasaray'ın Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

"Çok mutluyum. Sesim için de özür dilerim öncelikle. Florya'da çok eğlendik, onu söylemeliyim. Şampiyonluğumuzu stadımızda, bütün taraftarımızla birlikte kutluyoruz. Gol krallığından ve şampiyonluktan dolayı çok mutluyum tabii ki. Takımı ilerletmek için buraya geldim ve takımın gelebileceği en iyi yere gelmesini istiyorum. Beni buraya getiren insanlara çok teşekkür etmek istiyorum. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz ve her zaman daha iyisini isteyeceğiz.

"TARAFTARA MİNNETTARIM"

Taraftarın bana ve aileme sevgisi inanılmaz, çok hoş bir his tabii ki... Aileme ve bana karşı nasıl yaklaştıklarını gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Sadece İstanbul'da değil, her şehirde sevgiyi görüyoruz. Büyüğü ve küçüğüyle birlikte her zaman bizim yanımızdalar. Bu sevgiyi gördüğüm zaman gurur duyuyorum tabii ki... Yeni nesilleri mutlu edebildiğim için çok mutlu oluyorum. Onları futbola motive ediyor olduğum için mutlu oluyorum. Çok müteşekkirim bundan dolayı. Biz sahada oynuyoruz, biletini alıp buraya gelen taraftarlarımız bizim yanımızda oluyorlar. Koreografiler yapıyorlar ve bize destek oluyorlar. Onlar sayesinde biz daha iyi oynuyoruz. Onlara minnettarım.

"KISA SÜREDE BEŞİNCİ YILDIZIMIZI TAKMAK İSTİYORUZ"

"Konyaspor maçında son düdükten hemen sonra neler hissettin?" sorusuna Mauro Icardi, "Mutluydum, mutluydum elbette, çünkü zor bir sezon oldu. Bileğimde sakatlığım oldu biliyorsunuz, o yüzden yüzde yüzümde değildim. Hep devam etmek istedim, her zaman takımımın yanında olmak istedim. Defalarca enjeksiyon yapılması gerekiyordu. Fizyoterapistlerin yanına gitmem gerekiyordu. Doktorun sürekli bakması gerekiyordu. Sezon sonuna geldiğinizde bakıyorsunuz 11 ay geçmiş, günlerce mücadele etmişiz, kazanarak devam etmişiz. Baştan beri istediğimiz hedefe ulaştığımız için çok mutlu olduk. Taraftarımızla birlikte bu şampiyonluğu kutladığımız için çok mutluyuz." dedi.

"Galatasaray taraftarının bana olan sevgisi sıra dışı tabii ki. Galatasaray için 'Aşkın Olayım' bir sembol oldu. Bu beni çok mutlu ediyor. Yıllarca, günbegün bunu yaşamak istiyorum. Taraftarlarımızla birlikte bunu kutlamak istiyorum. Kısa sürede beşinci yıldızımızı da almak istiyoruz. Kulübümüzün, teknik ekibimizin ve bütün oyuncuların isteği bu. Şimdi kutlamaya devam edeceğiz ve kısa bir aradan ve dinlenmeden sonra tekrar beşinci yıldız için mücadele etmeye başlayacağız."

İCARDİ'NİN GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray'da iki sezondur forma giyen Mauro Icardi, 73 maçta 55 gol atarken, 20 asist yaptı.

Arjantinli yıldız, Galatasaray tarihinde en çok gol atan 3. yabancı oyuncu konumunda bulunuyor. Icardi'nin önünde 61 golle Milan Baroş ve 72 golle Hagi yer alıyor.