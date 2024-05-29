Fenerbahçeli yıldız isim, futbolu resmen bıraktı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı Leonardo Bonucci, İstanbulspor maçıyda sarı-lacivertli formayı son kez giymiş oldu.

Tecrübeli İtalyan stoper kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

FENERBAHÇE AÇIKLAMIŞTI

37 yaşında futbolculuk kariyerini noktalama kararı alan Leonardo Bonucci, Fenerbahçe aracılığıyla açıklamasında; “Bu harika ailenin bir parçası olmak benim için bir zevkti. Saha içinde ve saha dışında en iyimi göstermeye çalıştım ama en önemlisi yarın son savaşımızı vereceğiz. Kariyerimi bir kupayla bitirmek istiyorum ve yarın şampiyon olmak için bir şansımız var. Herkese teşekkür ediyorum” demişti.

BONUCCİ'NİN KARİYERİ

Futbola veda eden Bonucci, devre arasında transfer olduğu Fenerbahçe ile toplam 13 maça çıktı. Kariyeri boyunca Inter, Juventus, Milan gibi dev takımlarda forma giyen Bonucci, toplam 700 maça çıktı.

İtalya Milli Takımı'nın da efsanelerinden biri haline gelen tecrübeli isim, mavi formayı ise toplam 121 kez terletti.