Fransa Açık'ta heyecan devam ediyor: Swiatek ve Alcaraz üçüncü turda

Son iki yılın şampiyonu ve 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, Japon rakibi Naomi Osaka'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek üçüncü tura yükseldi. 3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, Hollandalı Jesper De Jong'u 4 sette mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.

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Fransa Açık'ta heyecan devam ediyor: Swiatek ve Alcaraz üçüncü turda

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın dördüncü gününde, kadınlarda son iki yılın şampiyonu ve 1 numaralı seribaşı Swiatek, kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Osaka ile karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibini 7-6, 1-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup eden Swiatek, üçüncü tura yükseldi.

3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, Sloven Tamara Zidansek'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle, 8 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur da Kolombiyalı Camila Osorio'yu 6-3, 1-6 ve 6-3'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

ALCARAZ VE RUBLEV, ÜÇÜNCÜ TURDA

Erkeklerde 3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, Hollandalı Jesper De Jong'u 3-1 (6-3, 6-4, 2-6, 6-2) mağlup ederek üçüncü tura çıktı.

6 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev, İspanyol Pedro Martinez'i 3-0 (6-3, 6-4, 6-3), 9 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas da Alman Daniel Altmaier'i 3-1 (6-3, 6-2, 6-7, 6-4) yenerek üçüncü tur biletini aldı.

Kaynak: AA

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