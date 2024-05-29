Fenerbahçe Masa Tenisi'nde duble yaptı

Fenerbahçe, Bursa'da düzenlenen Süper Lig Play-Off Dörtlü Final müsabakalarında hem kadınlarda hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaşarak müthiş bir başarı elde etti.

Fenerbahçe Masa Tenisi'nde duble yaptı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Süper Lig Play-Off Dörtlü Final müsabakaları tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde kadınlar ve erkeklerde gerçekleştirilen müsabakalarda büyük heyecan yaşandı.

Müsabakalar sonunda kadınlarda 3 maçını da kazanan Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı. 2 maç kazanan Bupiliç ikinci, tek galibiyeti olan Bursa Büyükşehir Belediyespor üçüncü ve 3 maçını da kaybeden TİGEM ise ligi dördüncü sırada tamamladı.

Erkeklerde ise oynadığı 3 maçı 2 galibiyetle tamamlayan Fenerbahçe şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Dörtlü final sonunda Adana Çiltar ligi ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor üçüncü ve KBS MTD Spor Kulübü de dördüncülük elde etti.

Müsabakaların ardından Fenerbahçe'nin şampiyon takımlarına kupa ve madalyaları verildi.

Kaynak: AA

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