Manisa Deplasmanında Kabusu Yaşayan İstanbulsporlu Elvin Mendy Taburcu Oldu

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK deplasmanının ardından göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle acilen hastaneye kaldırılan ve anjiyo operasyonu geçiren İstanbulspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Elvin Mendy, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

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Manisa Deplasmanında Kabusu Yaşayan İstanbulsporlu Elvin Mendy Taburcu Oldu
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK ile deplasmanda oynanan maçın ardından göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Manisa'da hastaneye kaldırılan İstanbulsporlu futbolcu Elvin Mendy'nin tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen Mendy, ailesi ve kulüp yetkilileriyle birlikte hastaneden ayrılarak İstanbul'a hareket etti.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Manisa FK'yi 1-0 mağlup eden İstanbulspor'un futbolcusu Elvin Mendy, karşılaşmanın ardından takım otobüsünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ve anjiyo yapılan 20 yaşındaki Mendy, tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

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