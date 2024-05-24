Makaralı Yay Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Başkent Roma'daki şampiyonada Öznur Cüre Girdi ve Bülent Korkmaz'dan oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, finalde ev sahibi İtalya ile karşı karşıya geldi. Rakibini 155-150 yenmeyi başaran milli takımımız, altın madalyanın gururunu yaşadı.

Öznur Cüre Girdi ve Sevgi Yorulmaz'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı da finalde İtalya ile karşılaştı. Son derece çekişmeli geçen müsabakayı 152-147 kazanan milli okçular, Avrupa şampiyonu olma sevincini yaşadı.

BÜYÜKELÇİLİKTEN MİLLİ TAKIMA DESTEK

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Müsteşarı Ayça Sarıtekin, milli sporcuları yalnız bırakmadı.

Yarışmalar öncesi milli sporcularla sohbet ederek moral veren Sarıtekin, madalya alan sporcuları da tebrik etti.

Kaynak: AA