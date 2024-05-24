Resmen açıklandı, ipler koptu: Barcelona'da kritik ayrılık!

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) kulübü Barcelona, 44 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Xavi Hernandez'in takımdan ayrılacağını açıkladı. Öte yandan Barcelona'nın yeni teknik direktörünün Hansi Flick olacağını ve ilk görüşmelerin yapıldığı iddia edildi.

Resmen açıklandı, ipler koptu: Barcelona'da kritik ayrılık!

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) kulübü Barcelona, 44 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Xavi Hernandez ile ligde yapılacak son hafta maçının ardından yola devam edilmeyeceğini duyurdu.

Ayrıca Xavi, yaklaşık bir ay önce Barcelona ile sözleşme yenilemişti. Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, bu gelişmeyi duyurduğu basın toplantısında, çok mutlu olduğunu söyleyip gözyaşlarını tutamamıştı.

BARCELONA İLE YOLLARIN AYRILMASINA NEDEN OLDU

Ancak Xavi'nin kulübün ekonomik durumunu kötüleyerek para olmadığı için transferlerin yapılamadığını ima eden bir açıklamada bulunması, Barcelona ile yollarının ayrılmasına neden oldu.

Resmen açıklandı, ipler koptu: Barcelona'da kritik ayrılık! - Resim : 1
Xavi Hernandez

BARCELONA'DA BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATTI

Öte yandan futbolculuk döneminde kaptanlık yaparak birçok başarı elde ettiği Barcelona'nın başına 2021'de geçen Xavi, 2022-2023 sezonunda LaLiga şampiyonluğu yaşadı.

Bu sezon İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid'e yenilen Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Kral Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti.

Real Madrid'in şampiyonluğunu ilan ettiği LaLiga'da Sevilla'ya konuk olacağı son hafta öncesi 82 puan toplayan Barcelona, sezonu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

BARCELONA'NIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BELLİ OLDU İDDİASI

Laporta'nın son birkaç haftadır Xavi ile devam etmek istemediği yönünde haberler İspanyol basınında yer alıyordu. İspanyol gazeteleri, Barcelona'nın yeni teknik direktörünün Hansi Flick olacağını ve ilk görüşmelerin yapıldığını iddia ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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