Aziz Yıldırım'dan Mourinho açıklaması: "Umuyorum geleceğim!"

Fenerbahçe eski başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım, Çorlu'da taraftar buluşmasında konuştu.

Yıldırım şunları söyledi.

"Önemli olan Fenerbahçe'nin şampiyonluğudur. Galatasaray kaybetsin, biz kazanalım.

'TEK TEK OYLAYIN'

Genel kuruldaki mal satışına dair maddelere karşıyım çünkü kulübün mallarının satışının yetkisini 3 yıl boyunca yönetime veriyorlar. Mal satışı yok; mal kulübündür. Tek tek projelerin varsa bunları sunarsın, ona göre oylarız, ama tek tek oylayın.

'1959 ŞAMPİYONLUKLARI İÇİN NOTERE GİDECEĞİM'

2 gün önce Murat Ülker'le beraberdik, sohbet ettik. Seçim için değil, iş hayatı şu bu. Ona orada Ataşehir’deki arsa konusunu açtım, "Ne yaptınız kulüple?" dedim. "Duruyor orada," dedi. "Peki," dedim. "Biz yönetime gelirsek 2018'de planladığımız gibi yapar mıyız projeyi? 70-80 milyon Euro getirisi var." Gelince onu hemen hayata geçireceğiz. Oradaki kolejin depremden dolayı yıkılması gerekiyor. Ben bunlara söyledim, 5 milyon Euro tutuyor, bırakın ben yapayım. "Yapamazsın," vs. dediler. Dedim, getirin imzalayayım, yapmadılar. Bankalar Birliği'ni 2 seneye halledeceğim. 1959 şampiyonlukları için notere gideceğim.

MOURINHO TRANSFERİ

Kızım, Mourinho ile görüntülü konuşurken, "Benim hayalim senin Fenerbahçe’ye gelmen," dedi. Mourinho ise "Umuyorum geleceğim," dedi.

'ZARARLI ÇIKACAĞINI BİLİYOR'

Önce düşmanın kim olduğunu belirleyeceğiz, sonra savaş açacağız. Bir aday olalım, toparlayabilirsek bir dönem yapalım, ama sonra siz artık çıkın ve aday olun. Para var, korkmayın. Yalvarıyorum, Fenerbahçe'ye sahip çıkın. yönetimi inceleyin ve öyle karar verin, lütfen. Bakın, görün ve ses verin. Biz 3 Temmuz'da nasıl ses verdik, hatırlayın. Rakip şampiyon oluyor, aday çıkıyor; bizde neden çıkmıyor? Ben mecburiyetten aday oldum, bir daha çıkmam. Buradan çağrım şudur: O, 3 arkadaşını versin, ben de 3 arkadaşımı. Mal varlığının değeri budur ve arada senin yönünde zarar var. Ben hepsini öderim. Bunu Temmuz'da söyledim ama zararlı çıkacağını biliyor, yapmıyor.

'KONU KAPANDI, CEVAP VEREMEDİLER'

Bana diyor ki Galatasaray Başkanı ile çıksın. Ya, adam size bundan önce salladı salladı, cevap veremediniz. Bir sayfa yazı yazdım, sinek ikili. Konu kapandı, cevap veremediler."

Kaynak: Gerçek Gündem