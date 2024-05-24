Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert yanıt: Baktım aynaya Ali Koç'u gördüm

Fenerbahçe eski başkanı ve gelecek seçimdeki başkan adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç’un eleştirilerine yanıt verdi.

Silivri ve Çevre Dernekler Buluşması'nda konuşan Aziz Yıldırım, bir dizi açıklamalarda bulundu.

Koç’un, “Aziz Yıldırım'ın aday olma nedenini, Ali Koç'tan intikam alma isteği olarak görüyorum. Ben, Aziz Yıldırım'ın ne demek istediğinin çok farkındayım. 2 hafta boyunca o bana saldıracak, ben cevap vereceğim. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçlerin kim olduğunu merak ediyorsa aynaya baksın. Çünkü bunların bir tanesi de kendisi” sözlerine de yanıt veren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Gelince ilk iş olarak Bahçeşehir Basketbol'un sözleşmesini feshedeceğim. Onların eski tweetlerini gördüm. Fenerbahçe’nin sahasında Fenerbahçe’den başka kimse oynayamaz.

SÜPER KUPA ELEŞTİRİSİ

Gittik kupa maçında Urfa'da U19 takımını çıkarıp birinci dakika gol yedik, bunlar rezillik! A takımla giderdik, çıkardık ve yenerdik. Kupayı da Federasyona hediye ederdik. Buyurun derdik. Aslı biz de sahtesi de onlarda!

‘BAKTIM AYNAYA, ALİ KOÇ'U GÖRDÜM’

Borcu sayıyorlar ama gelirleri bana yazmıyorlar. Stadı 100 milyon dolara yaptık, Yılda 40 milyon dolar geliyor. Borcu yazıyorsun, onu da bana yaz. 'Şampiyonluk sözü vermiyorum' diyor, 'Ben varken şampiyon yapmayacaklar' diyor. Neden adaysın o zaman? Ben şampiyonluk sözü veriyorum. Sen her şeyi yapmıyorsun, etmiyorsun ondan sonra diyorsun ki suç onda, suç bunda. Aynaya bak kendini göreceksin. Baktım aynaya, Ali Koç'u gördüm.

‘FENERBAHÇE’Yİ ŞAMPİYON YAPMAYA GELİYORUZ’

İzmir çetesi var. Çeteyi biliyorsun; sen Fenerbahçe başkanısın, kökünü kurut. Ben varken Özgür Yankaya gelemez dedim, 5 yıl gelemedi. Ben gittim, hemen bizim maça verdiler. Yönetimin yaptıkları iyi şeyler için teşekkürler. Fenerbahçeliler olarak mutlu oluyoruz. Fenerbahçe en büyüktür. Bunun herkesin farkında olması lazım. Çocuklarımız artık mutlu olmalı, okullarına rahat rahat gitmeli. Biz Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya geliyoruz.

SEÇİM NE ZAMAN?

Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul toplantısı 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 8 - 9 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem